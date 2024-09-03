Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips за счет желания части игроков пополнить свои портфели по привлекательным после продолжительного падения ценам бумаг, некоторую поддержку "быкам" оказывает выросшая с вечера понедельника нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $77,4 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%. Лидируют в росте недавние аутсайдеры - акции ПАО "Сегежа Групп" (+3,8%) и "Мечела" (+3,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2556,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 895,41 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составляет 90,0013 руб. (-1 руб. 18,55 копейки).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +2,1% "префы"), "МТС" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (-1,1%), ОК "Русал" (-1%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов.

"Пока сложно обозначить уровни, когда обвал рынка остановится. Вполне вероятно, что индекс мог бы удержаться на отметке 2600 пунктов, однако избыточный позитив, который наблюдался 26 и 29 августа, привел к еще большему падению, так как ставка на восстановление рынка не оправдалась. Мы считаем, что открывать сейчас короткие позиции и переносить их на следующий день рискованно, так как даже небольшой позитив способен привести к резкому росту рынка", - полагает аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что падение на рынке акций может быть связано с общим ухудшением настроений инвесторов в преддверии сентябрьского заседания Банка России, где регулятор может вновь повысить ключевую ставку. Согласно опросу аналитиков от Reuters, ожидается, что на заседании 13 сентября Банк России будет вынужден повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых, в целях борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики.

Нефть марки Brent торгуется на уровне около $77 за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего в мире импортера нефти. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановке добычи и экспорта нефти, что может оказать влияние на дальнейшую траекторию нефтяных котировок, полагают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,03-0,2% к уровню пятницы).

Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление страны. Инфляция резко замедлилась по сравнению с 2,6% в июле и стала минимальной за 3,5 года (с марта 2021 года). Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Инфляция находится ниже уровня 3% по итогам пятого месяца подряд. Это усиливает ожидания, что Банк Кореи может начать снижение процентных ставок в ближайшее время на фоне ослабления ценового давления и признаков замедления экономического роста.

Министерство финансов страны прогнозирует рост потребительских цен в 2024 году на 2,6%. Ожидается, что ниже 2% инфляция опустится в конце текущего года. Относительно предыдущего месяца потребительские цены в Южной Корее в августе увеличились на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%, как и в июле.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после роста накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $77,39 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $74,11 за баррель (+0,8% к уровню пятницы).

Трейдеры ждут выхода в пятницу доклада о состоянии рынка труда в Штатах за август. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс.

Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.