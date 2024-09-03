"Металлоинвест" направит на дивиденды по итогам I полугодия 31 млрд рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" направит 31 млрд рублей (0,4147 рубля на акцию) на дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года, сообщила компания.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 27 сентября.

За первый квартал компания выплатила 18 млрд рублей (0,2403 рубля на акцию).

В 2019 году совет директоров "Металлоинвеста" утвердил принципы политики распределения прибыли между акционерами: выплаты зависят от отношения чистого долга к EBITDA. Величина дивидендов рассчитывалась как процент от консолидированного показателя EBITDA по МСФО. При этом свободный денежный поток после выплаты дивидендов должен оставаться положительным. Более точные параметры дивидендной политики компания не раскрывала.

Как сообщалось, EBITDA АО ХК "Металлоинвест" в I полугодии 2024 года увеличилась на 3,7% до 104,1 млрд рублей по сравнению со 100,4 млрд рублей годом ранее.

"Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на конец июня 2024 года 100% принадлежало ООО "ЮэСэМ Металлоинвест".