En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС в Бурятии мощностью 1200 МВт и 210 МВт

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС на реке Витим в Бурятии - Мокской ГЭС мощностью 1200 МВт и ее контррегулятора Ивановской ГЭС на 210 МВт, сообщила компания по итогам подписания на площадке ВЭФ-2024 соответствующего соглашения с правительством Бурятии.

В рамках соглашения En+ Group рассмотрит возможность финансирования проекта Мокской и Ивановской гидростанций, обеспечит участие представителей компании в работе проектного комитета и взаимодействие между участниками проекта, говорится в сообщении.

В свою очередь правительство Бурятии предоставит En+ необходимую документацию по проекту и обеспечит принятие решений для старта строительства, окажет организационную и регуляторную поддержку реализации проекта. Стороны также подготовят дорожную карту по строительству двух ГЭС, отметили в компании.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале" ).

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.