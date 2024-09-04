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ВТБ сохраняет планы по запуску брокерского обслуживания для юрлиц в 2024 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует начать предоставлять брокерское обслуживание юридическим лицам до конца текущего года, сообщил "Интерфаксу" член правления банка Виталий Сергейчук.

"В плане - начать обслуживание и перевод юридических лиц из "Открытия" в 2024 году", - сказал Сергейчук на полях ВЭФ-2024.

ВТБ также планирует до конца года расширить время торгов и количество доступных инструментов в выходные. "В ближайшее время мы добавим еще 10 акций для торгов в выходные дни и где-то в ноябре-декабре планируем расширить временной период торгов с 7 до 23.50. Поскольку одна из основных задач - сохранить высокий уровень сервиса, то к круглосуточным торгам надо двигаться постепенно", - отметил Сергейчук.

Торги в выходные дни брокер ВТБ запустил в августе, они проходят с 10.00 до 19.00 мск. Пока сделки можно проводить только с паями биржевого фонда денежного рынка "Ликвидность".

Планы по выходу в сегмент брокерских услуг для юрлиц ВТБ анонсировал в декабре 2023 года.

ВТБ Виталий Сергейчук брокерское обслуживание
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