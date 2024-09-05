Уолл-стрит в среду закрылась без единой динамики

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones слабо вырос в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились, участники рынка оценивали статданные и новости крупных компаний.

Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца - до $78,8 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это максимум более чем за два года.

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Тем временем в США число открытых вакансий в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, упав до минимума с января 2021 года, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,91 млн, а не 8,184 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 8,1 млн с предварительно заявленного июньского уровня.

Между тем опубликованный в среду отчет Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономическая активность в девяти из 12 регионов Соединенных Штатов оставалась на прежнем уровне или ухудшалась в период с середины июля по конец августа.

В предыдущем периоде таких округов было пять. Оставшиеся три округа сообщили о слабом (slight) росте экономической активности, отмечается в обзоре.

Акции Ciena Corp. подешевели на 0,8%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале, однако выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль примерно на треть, несмотря на незначительный рост выручки. Капитализация компании рухнула на 22%.

Цена бумаг Hormel Foods снизилась на 6,5% после того, как американская продовольственная компания в третьем финквартале увеличила чистую прибыль, однако сократила выручку и ухудшила годовой прогноз для этого показателя.

Рыночная стоимость ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods опустилась на 5%, хотя во втором квартале 2024 финансового года компания увеличила чистую прибыль почти в полтора раза, сильнее прогноза экспертов.

Котировки бумаг Nordstrom Inc. уменьшились на 0,1%. Семья основателей американской сети универмагов при поддержке мексиканского ритейлера El Puerto de Liverpool направила официальное предложение о выкупе всех акций компании, оценив её стоимость в $3,8 млрд.

Капитализация Lyft Inc. опустилась на 0,1%. Компания сообщила о планах сократить штат примерно на 1%, или на 30 человек, и продать часть активов в сфере проката самокатов и велосипедов.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 1,7% после падения почти на 10% днем ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,09% и составил 40974,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,16% - до 5520,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,3% и составил 17084,3 пункта.