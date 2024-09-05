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Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии, заявил зампред правления банка Павел Высоцкий.

"Мы видим, что нужно в Индии открывать большую сеть российских банков и представительств и расширять имеющееся там присутствие. Мы, Альфа-банк, в этом плане не исключение, и такое у нас в плане есть - открыть представительство в Индии", - сказал Высоцкий в рамках Восточного экономического форума.

Совет директоров банка осенью прошлого года принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и Шанхае.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 4-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".

Альфа-банк Индия представительство
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