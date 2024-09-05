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Минпромторг РФ ожидает роста объема онлайн-торговли в РФ по итогам 2024 г. примерно на 50%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Объем онлайн торговли в РФ по итогам первого полугодия 2024 года, по разным оценкам, увеличился в годовом сравнении на 40%, по итогам года отрасль может выйти на 50%-й рост, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"По разным оценкам, у нас Росстат смотрит на рост торговли на цифровых площадках (...), но в целом все сходятся в том, что по первому полугодию порядка 40% к аналогичному периоду прошлого года. По году мы ожидаем процентов на 50 рост", - сказал он, выступая на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов" в рамках Восточного экономического форума.

"Доля в принципе торговли на цифровых площадках, она растет и, по разным оценкам, уже составляет до четверти от общего объёма торговли, который происходит ежедневно в нашей стране", - добавил чиновник.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли в России по итогам 2023 года составил 6,4 трлн рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж повысилась в прошлом году до 13,8% с 11,6% в 2022 году.

В первом полугодии объем электронной торговли составил 3,85 трлн рублей (рост на 41% год к году), доля е-commerce в общем объеме розницы - 14,9%, сообщал АКИТ.

Минпромторг РФ Росстат онлайн-торговля ВЭФ
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