Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% на весь срок действия программы.

"Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку - ИФ) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку – сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых", - предложил президент в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ.

Он добавил, что в Приморском крае с прошлого года семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право на увеличенную выплату на погашение ипотеки – не 450 тыс., а 1 млн руб.

"Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн руб. нужно ввести для многодетных семей для всех дальневосточных регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом", - подчеркнул Путин.

До этого "Дальневосточная ипотека" предусматривала поддержку молодых семей, где возраст каждого из супругов не превышает 36 лет, молодых семей с одним родителем до 36 лет, имеющим ребенка до 19 лет, участников программ "Дальневосточный гектар" и "Повышение мобильности трудовых ресурсов", сотрудников медицинских и образовательных организаций и работников ОПК. В ноябре прошлого года кабмин распространил действие программы на Арктическую зону, жителям ее регионов стали доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья.