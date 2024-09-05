Централизованную закупку офисного ПО для федеральных госорганов предложили приостановить еще на год

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ может в очередной раз временно приостановить централизованную закупку Минцифры РФ офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд федеральных госорганов. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом предлагается внести изменения в правпостановление (№2381), временно приостановившие действие ряда положений другого правительственного постановления (№658), запустившее в 2018 году механизм централизованных закупок российского софта Минцифры (офисное и антивирусное ПО) и Федеральным казначейством (ПО для бюджетного учета) для нужд федеральных госорганов. В частности, предлагается приостановить действие положений, наделяющих Минцифры полномочиями по проведению таких закупок, до конца 2025 года.

"В настоящее время сложилась ситуация, когда ФОИВ не вправе самостоятельно осуществлять закупку лицензий ПО для собственных нужд в силу требований постановления № 658, в то время как Минцифры России не может осуществить закупку в связи с отсутствием в нормативных правовых актах РФ указания на источник финансирования", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Дело в том, что ранее централизованная закупка софта для госорганов осуществлялась в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", и в 2019 году Минцифры заключило госконтракты на поставку необходимого ПО в размере 1,03 млрд рублей. С 2021 года мероприятие по централизованной закупке софта для госорганов исключено из нацпрограммы.

"Предусмотренные 540-ФЗ " О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" бюджетные ассигнования на осуществление централизованной закупки ПО для ФОИВ Минцифры России не предусмотрены", - отмечается в записке.

Там также говорится, что значительная часть ФОИВов уже начала использовать отечественное ПО, в связи с чем в дальнейшем эти госорганы могут закупать такой софт самостоятельно.

При этом указывается, что сам механизм централизованной закупки ПО недостаточно эффективен из-за длительного процесса передачи лицензий на ПО в ФОИВы и отсутствия централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий. По оценке Минцифры, это приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, "в этой связи, сокращению сроков их полезного использования".

Также министерство отмечает, что в настоящее время отсутствует необходимость в отдельной установке (соответственно, и закупке - ИФ) антивирусного ПО. В рамках эксперимента по переводу госинформсистем в облако (проект "Гособлако" - ИФ) создан коммуникационный сервис "Автоматизированное рабочее место государственного служащего" (КС АРМ ГС).

"КС АРМ ГС является электронными сервисами, предоставляемыми по облачной технологии и включает в себя 8 сервисов, в том числе офисное ПО, - говорится в записке. - Кроме того, модули почты и обмена мгновенными сообщениями содержат встроенный антивирус, в связи с чем не требуется отдельная установка антивирусного ПО на рабочие места государственных гражданских служащих ФОИВ".

Ранее, в 2022 и в 2023 годах правительство РФ временно уже приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд ФОИВов.

Причем еще в 2021 году Минцифры предлагало не приостановить, а полностью отказаться от централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного софта. Это было оформлено в виде проекта правительственного постановления, и свой подход министерство объясняло тем, что практика централизованных закупок такого ПО для ФОИВов привела в том числе к негативным результатам. А именно, к сокращению сроков полезного использования софта.