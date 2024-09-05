Трейдер "Ойл Ресурс Групп" создаст сервисную "дочку" в сфере нефтегазодобычи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Ойл Ресурс Групп" (ОРГ), занимающееся торговлей топливом, создаст сервисную "дочку", которая будет оказывать услуги в области добычи нефти и природного газа, говорится в сообщении ОРГ.

Решение о создании нового юрлица, которое получит название ООО "Оил Ресурс Нефтесервис", в четверг принял единственный участник ОРГ – АО "Кириллица". Предполагается, что ОРГ будет иметь долю в сервисной компании в размере 95%. Владелец остальных 5% долей в сообщении не уточняется, вместе с тем отмечается, что новое юрлицо ОРГ и "Кириллица" создают совместно.

"Кириллица" будет выполнять и функции единоличного исполнительного органа нового общества. Уставный капитал ООО "Оил Ресурс Нефтесервис" составит 20 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" финансовый директор ОРГ Игорь Коренев, создание нового юрлица обусловлено появлением нового направления деятельности.

"Мы планируем предоставлять услуги в области нефтедобычи. У нас большой перечень услуг. Это и консультационные услуги, и технические услуги", - заявил Коренев, добавив, что у компании есть потенциальные клиенты в России.

Группа компаний "Ойл Ресурс Групп" объединяет АО "УК "ОРГ" (управляющая компания группы), "Ойл Ресурс Трейдинг", "Ойл Ресурс Групп", "ОРГ КЗ", "ОРГ Ресурсы", ООО "Землица" и ряд других компаний. Они занимаются оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, зерновыми культурами.

Группа в 2023 году, согласно ее отчетности по МСФО, получила выручку в размере 11 млрд рублей (рост на 24% к показателю 2022 года) и чистую прибыль на сумму 116,9 млн рублей (снижение на 15%).

Бенефициаром группы на конец 2023 года являлся Семен Гарагуль.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций УК "ОРГ" на 727,9 млн рублей и выпуск бондов "Ойл ресурс групп" на 1 млрд рублей. В июле этого года "Ойл ресурс групп" утвердила программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей.