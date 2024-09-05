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Рынок акций РФ в четверг сократил темпы коррекционного роста

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вторые торги подряд на фоне оптимистичных новостей с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ) и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель), однако темпы роста замедлились в преддверии выходных. Индекс МосБиржи завершил день выше 2620 пунктов после скачка днем выше 2660 пунктов; лидерами роста выступили акции ПАО "Сегежа групп" (+24,1%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2621,62 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2662 пункта), индекс РТС - 920,65 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составил 89,7044 руб./$1 (+77,56 копейки).

АФК "Система" (+3,4%) намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ. "Будет увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении доли АФК в Segezha после SPO (сейчас составляет 62,2%). Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что "объем еще дискутируется". Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он.

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