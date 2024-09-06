Рынки акций Европы снизились, исключением стали Испания и Италия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг, за исключением итальянского и испанского индикаторов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,54%, до 512,05 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,34%, германский DAX - 0,08%, французский CAC 40 - 0,92%. Тем временем итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,01% и 0,53% соответственно.

В центре внимания мировых рынков на этой неделе находятся августовские статданные о динамике безработицы в США, которые будут обнародованы в пятницу.

Между тем европейская статистика, опубликованная в четверг, была неоднородной. Так, отчет статистического управления Евросоюза показал более слабое, чем ожидалось, увеличение розничных продаж в еврозоне в июле (на 0,1% при прогнозе в 0,2%).

В то же время объем заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление ФРГ. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,5%.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в строительном секторе еврозоны в августе остался на отметке 41,1 пункта - минимальной за полгода. Значение индекса держится существенно ниже 50 пунктов, что указывает на продолжающийся спад активности в отрасли. PMI Германии, Франции и Италии также свидетельствуют о снижении активности, причем в ФРГ этот индикатор опустился ниже 40 пунктов.

В Британии августовский PMI уменьшился до 53,6 пункта с июльских 55,3 пункта. Несмотря на снижение индекс указывает на уверенный рост активности в строительном секторе страны.

Стоимость акций британской строительной компании Vistry подскочила на 8,5% в ходе торгов, компания стала лидером роста в индексе Stoxx Europe 600. Застройщик сообщил о росте выручки и доналоговой прибыли в первом полугодии, а также анонсировал обратный выкуп акций на сумму 130 млн фунтов стерлингов ($170,9 млн).

Цена бумаг Associated British Foods упала на 8,5%. Британский ритейлер, владеющий, в частности, сетью магазинов одежды Primark, ожидает снижения сопоставимых продаж в апреле-сентябре на 2% в связи с "неблагоприятными погодными условиями, особенно в апреле и июне".

Акции британского онлайн-ритейлера Asos взлетели в цене на 18%. Компания сообщила, что продаст бренды Topshop и Topman своему новому СП с Heartland. Последняя получит 75%-ную долю в СП, заплатив 135 млн фунтов. Поступления Asos в результате сделки составят 118 млн фунтов, их ритейлер планирует направить на усиления баланса.

Заметное снижение в четверг продемонстрировали котировки акций производителей товаров класса "люкс". Капитализация LVMH упала на 3,4%, Hermes - на 6,4%, Kering - на 1,4%.

На торгах во Франкфурте значительное падение продемонстрировали акции Brenntag (-2,2%), тогда как цена бумаг Bayer AG подскочила на 3,9%, Deutsche Bank - на 3,2%. В Париже резко подешевели бумаги Dassault Systems (-4,2%) и Air Liquide (-3,1%).