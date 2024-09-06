Индексы США в основном снизились по итогам торгов

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года, отмечает Trading Economics.

Между тем производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, а стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%, согласно окончательным данным министерства.

Эксперты ожидали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%, по данным Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал минимальное с января 2021 года увеличение числа рабочих мест в частном секторе США - на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс.

В пятницу Минтруда опубликует августовские данные о безработице и занятости. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в Штатах на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

Если этот долгожданный отчет окажется хуже прогнозов, сентябрьская коррекция на американском рынке акций может начаться уже в пятницу, считает технический стратег Goldman Sachs Скотт Рабнер.

Последние две недели сентября исторически являются худшим периодом для индекса S&P 500 за весь год, отметил он, указав, что в последние четыре года коррекция затрагивала и индекс Nasdaq.

Акции поставщика услуг оптоволоконного интернета Frontier Communications подешевели на 9,5% по итогам торгов в четверг после официальных новостей о его покупке за $20 млрд оператором связи Verizon Communications, капитализация которого снизилась на 0,4%. Днем ранее бумаги Frontier взлетели на 38% на слухах об интересе со стороны Verizon.

Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise сократил рыночную стоимость на 6%. Средняя точка его прогнозного диапазона для скорректированной прибыли на текущий финквартал оказалась чуть ниже ожиданий рынка.

Котировки бумаг Casey's General Stores повысились на 7,4%. Сеть магазинов шаговой доступности увеличила квартальную чистую прибыль на 6,5%. При этом выручка экспертных прогнозов не оправдала.

ADR китайского производителя электромобилей NIO подскочили в цене на 14,4% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость бюджетного авиаперевозчика JetBlue выросла на 7,2% благодаря улучшению его прогноза выручки на третий квартал.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,54% и составил 40755,75 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,3% - до 5503,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,25% и составил 17127,66 пункта.