Дефицит бюджета РФ за восемь месяцев составил 331,4 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 331,4 млрд рублей, сообщает Минфин.

За семь месяцев, по уточненным данным министерства, бюджет был исполнен с дефицитом 1,098 трлн рублей (предварительная оценка Минфина составляла 1,362 трлн рублей). Таким образом, в августе предварительно наблюдался профицит в размере 767 млрд рублей.

Доходы за восемь месяцев были на уровне 23 трлн 028,9 рублей, расходы – 23 трлн 360,4 рублей.

Ненефтегазовый дефицит составил 7,887 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе-августе были на уровне 7,555 трлн рублей, ненефтегазовые – 15,474 трлн рублей.

В первом полугодии, по уточненной оценке Минфина, дефицит составил 602,4 млрд рублей (была учтена информация о суммах, подлежащих зачету в счет налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках механизма ЕНС). Таким образом в июле дефицит был в размере 496 млрд рублей.