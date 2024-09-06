Минцифры приступило к сбору заявок на гранты для особо значимых проектов по разработке ПО

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ открыло прием заявок со стороны ИТ-разработчиков на получение грантовой поддержки разработки импортозамещающего программного обеспечения, говорится в сообщении министерства.

"Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости", - отмечается в сообщении.

Всего, по данным Минцифры, на поддержку этих проектов будет направлено 6 млрд рублей.

Заявку могут подать ИТ-компании, предлагающие разработать программное решение, соответствующее приоритетным направлениям замещения зарубежных отраслевых решений на российские аналоги. В их числе – решения для планирования и мониторинга производственных процессов, диспетчерского контроля и мониторинга технологических операций, управления производством в части планирования материальных ресурсов и производственного учета, управления транспортом и логистикой – всего более 30 направлений.

При этом в сообщении министерства отмечается, что разработчик не должен быть аффилирован с заказчиком, предлагаемое решение должно быть законченным продуктом, а не отдельным модулем. Кроме того, такое решение не должно иметь на рынке зрелых российских аналогов. Помимо этого, при оценке заявок будет учитываться размер внебюджетного финансирования проектов и их пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

Минцифры принимает заявки на участие в отборе до 18 сентября.

Оценку предлагаемых проектов будут проводить индустриальные центры компетенций (ИЦК) и центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР).

Рассмотреть заявки и принять решение по ним планируется до 10 декабря текущего года.

Как сообщалось, в рамках конференции "ЦИПР-2024" глава Минцифры Максут Шадаев говорил журналистам, что возможно еще в текущем году министерство начнет очередной отбор особо значимых проектов для финансирования в рамках ИЦК в 2025 году.

В мае текущего года замглавы Минцифры Сергей Кучушев отмечал, что к 2030 году грантами будет поддержано более 50 особо значимых проектов, а 215 разработок получат льготные кредиты на внедрение.

Государство оказывает поддержку по особо значимым проектам с 2022 года. К настоящему времени поддержано 32 таких проекта.

Летом текущего года председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что к настоящему времени в ИЦК реализуются более 150 проектов по разработке программных продуктов. Из них 41 должен быть завершен в текущем году. По словам Мишустина, по особо значимым проектам ИЦК общий объем финансирования (из различных источников) составляет около 180 млрд рублей.