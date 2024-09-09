"СПБ биржа" c 9 сентября допустила к торгам еще 85 акций российских эмитентов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" решила c 9 сентября включить 85 акций российских эмитентов в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Согласно сообщению торговой площадки, такое решение принято по инициативе самой биржи.

В список вошли акции ПАО "Абрау - Дюрсо", ПАО "Глобалтрак менеджмент", ПАО "Алкогольная группа Кристалл", ПАО "Центральный телеграф", ПАО "СмартТехГрупп", Росбанка и др.

До этого на "СПБ бирже" торговались порядка 50 бумаг российских эмитентов. Торги иностранными бумагами были приостановлены после попадания биржи в санкционный список США в ноябре 2023 года.