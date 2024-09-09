Поиск

"СПБ биржа" c 9 сентября допустила к торгам еще 85 акций российских эмитентов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" решила c 9 сентября включить 85 акций российских эмитентов в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Согласно сообщению торговой площадки, такое решение принято по инициативе самой биржи.

В список вошли акции ПАО "Абрау - Дюрсо", ПАО "Глобалтрак менеджмент", ПАО "Алкогольная группа Кристалл", ПАО "Центральный телеграф", ПАО "СмартТехГрупп", Росбанка и др.

До этого на "СПБ бирже" торговались порядка 50 бумаг российских эмитентов. Торги иностранными бумагами были приостановлены после попадания биржи в санкционный список США в ноябре 2023 года.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 г. с 2,8% до 3,9%

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 г. с 2,8% до 3,9%

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 г. с 5,1% до 7,3%

Минфин запускает замещение суверенных евробондов РФ

Минфин запускает замещение суверенных евробондов РФ

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы
Восточный экономический форум - 2024

Альфа-банк намерен принять участие в эксперименте ЦБ по расчетам в криптовалюте

ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });