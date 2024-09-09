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ФАС разрешила лесопромышленной группе "Свеза" купить ЦБК "Кама"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала группе "Свеза", одному из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, приобретение ООО "ЦБК "Кама" (Пермский край), сообщает пресс-служба ГК.

"Завершение сделки означает окончательный выход группы в новый для себя сегмент целлюлозно-бумажной промышленности, а именно производство бумаги и картона", - отмечается в сообщении.

Условия сделки и ее структура не разглашаются.

По словам генерального директора ООО "Свеза-Лес" Анатолия Фришмана, которые приводятся в сообщении, компания "исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля и давно планировала выйти на целлюлозно-бумажный рынок".

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала "Камы" в настоящее время принадлежит банку "ФК Открытие".

"Кама" производит легкомелованную бумагу (LWC) и мелованный коробочный картон (FBB), используемый, в том числе, для производства упаковки лекарственных препаратов. Мощность производственного комплекса LWC составляет 85 тыс. тонн в год, линии FBB - 220 тыс. тонн. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород. По итогам 2023 года чистый убыток "Камы" составил 0,29 млрд рублей (после 6 млрд рублей прибыли в 2022 году), выручка - 23,6 млрд рублей (в 2022 году - 25,5 млрд рублей).

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь комбинатов в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд других структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").

"Свеза" находится в собственности менеджмента, до октября 2022 года была под контролем "Севергрупп" Алексея Мордашова.

ФАС Свеза ООО "ЦБК "Кама" Пермский край
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