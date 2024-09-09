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В EY допустили нулевое изменение в еврозоне ипотечного кредитования из-за высоких ставок

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Изменение объема ипотечного кредитования в еврозоне в 2024 году может оказаться нулевым, по расчетам EY, основанным на данных Европейского банковского управления и центробанков Германии, Франции, Испании и Италии. Об этом пишет Financial Times.

Потенциальные покупатели не спешат брать кредиты на приобретение жилья, поскольку Европейский центральный банк поднял процентные ставки до рекордно высоких уровней после долгого периода отрицательных ставок.

EY собирает данные по ипотеке с 2006 года. Самые низкие темпы роста кредитования были зафиксированы в 2014 году - на 0,2%. В 2022 году объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 4,9% (данные за прошлый год не приводятся).

"Рынок жилья по-прежнему остается наиболее пострадавшим - с нулевой скоростью роста в этом году, но по мере снижения стоимости жизни и заимствований покупки жилья, а также спрос на кредиты как со стороны потребителей, так и со стороны предприятий должны снова вырасти", - прогнозирует руководитель отдела глобальных финансовых услуг EY Омар Али.

В 2025 году, как ожидается, объем ипотечного кредитования в еврозоне повысится на 3,1%, в 2026 темпы роста ускорятся до 4,2%, в том числе, из-за ослабления инфляции.

Ипотека составляет почти половину общего объема кредитования в еврозоне, хотя другие формы кредитования также пострадали в последние годы.

Ожидается, что темпы роста потребительского кредитования ускорятся с 0,9% в этом году до 4,2% в 2026 году, кредитования бизнеса - с 0,5% до 4,2%.

EY Ernst & Young еврозона Омар Али ЕЦБ
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