Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть с поставкой во все регионы.

Топливо марки Arab Light для покупателей из Азии подешевеет на $0,7 за баррель. В результате оно будет стоить на $1,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Это минимальный уровень почти за три года (с ноября 2021 года), отмечают эксперты.

Стоимость саудовской нефти для европейских стран со следующего месяца уменьшится на $0,8 за баррель, для покупателей из США - на $0,1 за баррель.