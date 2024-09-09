Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил коррекционный подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, ноябрьский фьючерс на Brent превысил $71,5 за баррель) и ожиданий, что ЦБ РФ на заседании в сентябре может взять паузу в ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов (уровень конца августа), лидировали в росте акции АФК "Система" (+6,7%) и ПАО "ФСК-Россети" (+6,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2703,17 пункта (+3%), индекс РТС - 942,14 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 5,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составил 90,3853 руб. (+56,28 копейки).

Также подорожали в понедельник акции МКПАО "ВК" (+5,8%), расписки OZON (+5,6%), бумаги "НЛМК" (+5,3%), "префы" "Транснефти" (+5%), акции "Северстали" (+4,8%), "ТКС Холдинг" (+4,3%), "Московской биржи" (+4,2%), "Сургутнефтегаза" (+3,8% и +3,4% "префы"), "РусГидро" (+3,8%), Сбербанка (+3,6% и +3,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+3,5%), ВТБ (+3,3%), ПАО "Полюс" (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), "МТС" (+3,2%), "Татнефти" (+3%), "Магнита" (+3%), "Аэрофлота" (+2,8%), "Роснефти" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,3%), "ММК" (+2,2%), "Газпрома" (+1,8%), "Норникеля" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "АЛРОСА" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%).

Просели акции "Мечела" (-2,6% и -1,5% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (-2,3%).

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю бодрым отскоком выше 2700 пунктов: активно восстанавливались основные "голубые фишки", лидировали главным образом представители финансового и металлургического секторов.

Спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации негатива в выходные, высокая техническая перепроданность, ослабление рубля и попытки восстановления нефтяных цен способствовали активности покупателей. Внешний фон стабилизируется после негативной реакции на данные по рынку труда в США, вышедшие в минувшую пятницу, отмечает эксперт.

Во вторник будут обнародованы данные по торговому балансу КНР. Выйдет важная статистика для рынка нефти: ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, недельные запасы нефти в США от API. Сбербанк опубликует во вторник финансовые результаты по РСБУ за 8 месяцев, в этот же день стартуют торги фьючерсами на акции "Распадской" на Мосбирже.

"Индекс МосБиржи преодолел важное сопротивление 2650 пунктов, но для выхода из нисходящего тренда индикатору необходимо подтянуться выше 2750 пунктов. На этой неделе активность покупателей может сдерживаться приближением заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. По нашим ожиданиям, регулятор сохранит ставку на текущем уровне 18%. Часть рынка придерживается других ожиданий. В этом контексте на сантимент могут повлиять данные по инфляции в середине недели. Прогноз по индексу МосБиржи на вторник - 2650-2750 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, неделя для рынка акций началась на позитивной ноте. Уровень 2650 пунктов, который в минувшую пятницу стал препятствием для индекса МосБиржи, покорился без сопротивления.

Среди отраслевых индексов фаворитами выступили секторы нефтегаза, электроэнергетики, телекомммуникаций, металлов и добычи. Акции "ЛУКОЙЛа" могут в краткосрочной перспективе попытаться достичь уровня 6680-6700 руб., хотя перед этим, в условиях достаточно слабого глобального рынка нефти, уровень 6550 руб. может стать сильным уровнем сопротивления. Неплохо выглядят "префы" "Транснефти", которые с локальных минимумов, зафиксированных на прошлой неделе, выросли на 12,4%, существенно опередив рынок. Одним из триггеров роста здесь является возможный переход к промежуточным выплатам и возможное увеличение доли прибыли, направляемой на дивиденды, считает аналитик.

Акции "Северстали" в понедельник последний день торгуются с дивидендами за I полугодие (текущая дивдоходность составляет около 2,4%). Просели бумаги ПАО "Сегежа Групп" (-2,3%) - позитив от заявления главы АФК "Система" о намерении увеличить долю АФК в капитале "Сегежи" в ходе планируемой допэмисии был с избытком отыгран на прошлой неделе. Просели расписки "Русагро" (-0,9%) после сообщения о том, что акционеры компании в ходе недавнего собрания не одобрили редомициляцию в РФ, отметил представитель РСХБ.

"В целом допускаем, что в течение недели рынок найдет в себе силы закрепиться в коридоре 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи. Сантимент инвесторов несколько улучшился после статданных по инфляции и волны роста в ОФЗ, однако для разворота рынка условия пока не "созрели". Даже если ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 18% в пятницу, ожидать смягчения денежно-кредитной политики и коммуникации ЦБ на горизонте как минимум трех месяцев пока не приходится, а высокие уровни доходностей по облигациям и фондам денежного рынка пока предлагают более привлекательное соотношение риск/доходность, чем акции", - считает Фетисов.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынок акций РФ продолжает действовать фактор ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку в эту пятницу регулятор может огласить неожиданное решение. Пока над рынком довлеет понимание того, что решение по ставке не будет жестким, а ставка не повысится. Дефляция, вкупе с ростом цен ОФЗ и отскоком вверх индекса RGBI, говорят в пользу "мягкого" решения, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "Северсталь", "НЛМК" и "ММК" инициировали возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пытаясь защитить свою продукцию на международных рынках. Акции "Северстали" в понедельник также последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2024 года в размере 31,06 руб. на бумагу. Компания ранее выплатила дивиденды за I квартал в размере 38,3 руб., что предполагает совокупный полугодовой дивиденд 69,4 руб. на акцию. Благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты "Северстали" во II полугодии могут вырасти до 80 руб. на акцию. Целевая цена акций "Северстали" составляет 1803 руб., отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдается коррекционное восстановление после потерь прошлой недели. Инвесторы ранее показали свою осторожность на фоне данных об охлаждении секторов производства крупнейших стран, а также рынка труда США, что может предвещать дальнейшую фиксацию прибыли, несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок ЕЦБ и ФРС. Индекс МосБиржи закрепляется выше 2650 пунктов, следующей целью роста выступает сопротивление 2720 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого может предвещать новый виток подъема. Участники не исключают, что ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранит текущий уровень процентной ставки в 18%, и заранее отыгрывают подобный сценарий, полагает представитель "Велес Капитала".

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - также на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,8-1,6%) и США (индексы к 18:50 по Москве прибавили 0,9-1,4% во главе с Dow).

Азиатские фондовые индексы снизились на фоне общего ослабления аппетита к риску в связи с растущим беспокойством трейдеров относительно состояния экономики США после публикации августовских данных по американскому рынку труда.

Тем временем экономика Японии во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете правительства, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,8%. Аналитики не ожидали пересмотра данных. Несмотря на понижение оценки, темпы роста ВВП стали максимальными со второго квартала 2023 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,7%, по данным Trading Economics. В июле инфляция составила 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,8% месяцем ранее. Индекс PPI уменьшился на 0,7% относительно июля - максимально за 14 месяцев.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены возобновили подъем после снижения на минувшей неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 в понедельник составила $71,55 за баррель (+0,7% и -2,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,38 за баррель (+1,1% и -2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 7,6%, WTI - на 8%.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают риски, связанные с возникновением очередного урагана у американского побережья Мексиканского залива. На этот регион приходится 60% всей нефтеперерабатывающей активности в стране, пишет Trading Economics.

Плохая погода, наблюдаемая на юго-востоке Мексиканского залива, может ухудшиться, перейти в категорию тропического шторма в понедельник и достигнуть силы урагана к середине недели, прогнозируют синоптики.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (+21,6%), ПАО "РКК "Энергия" (+9,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+9,1%), ПАО "ММЦБ" (+7%), ПАО "Южуралзолото" (+6,8%), SFI (+6,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (+5,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,1%), "Мостотреста" (+4,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+4,9%), "ТГК-14" (+4,8%), "ТГК-2" (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Смарттехгрупп" (-3%), ПАО "Ижсталь" (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,84 млрд рублей (из них 15,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,18 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 6,38 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").