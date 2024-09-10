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Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 71 тысячу б/с

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Азербайджане в августе 2024 года составила 480 тысяч баррелей в сутки, сообщает S&P Global Commodity Insights в своем обзоре со ссылкой на Platts.

Таким образом, при квоте Азербайджана на 2024 год по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ 551 тысяча б/с, страна в августе отставала от квоты на 71 тысячу б/с, отмечается в отчете.

В августе по сравнению с июлем добыча нефти в Азербайджане сократилась на 10 тысяч б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не предоставило данные по среднесуточной добыче нефти в стране в августе.

Азербайджан Минэнерго ОПЕК S&P Global Commodity Insights Platts
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