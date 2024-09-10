Продажи автомобилей в Китае в августе упали на 5% в годовом выражении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в августе упали на 5% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,453 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Относительно июля они выросли на 8,5%.

Производство снизилось на 3,2% в годовом выражении - до 2,492 млн машин. В помесячном сравнении оно повысилось на 9%.

В прошлом месяце в стране было реализовано 1,1 млн автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что на 30% больше, чем год назад. Их доля в общем объеме продаж достигла 44,8%.

Выпуск NEV увеличился на 29,6% г/г - до 1,09 млн.

В январе-августе продажи автомобилей в КНР выросли на 3% г/г и достигли 18,766 млн, производство - на 2,5%, до 18,674 млн.

В том числе было реализовано 7,04 млн NEV (повышение на 30,9%), выпущено - 7,01 млн (рост на 29%).

Китай в прошлом месяце экспортировал 511 тыс. автомобилей, что на 25,3% выше прошлогоднего показателя. В том числе за рубеж было поставлено 110 тыс. NEV (увеличение на 22,2%).