В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

Фото: Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В США в январе-августе 2024 года количество корпоративных банкротств достигло максимума для данного периода за четыре года и стало вторым по величине с 2010 года, по расчетам S&P Global Market Intelligence.

За восемь месяцев в стране было зафиксировано 452 банкротства по сравнению с 466 за тот же период 2020 года и 604 - в январе-августе 2010 года.

В августе о несостоятельности объявили 63 компании против 49 в июле. Более значительное число банкротств было отмечено только в июне и апреле - 72 и 68 соответственно.

Три компании, которые обратились в суд по банкротствам в прошлом месяце, имеют долги на сумму выше $1 млрд. Это поставщик технологий в сфере солнечной энергетики SunPower Corp., акции которого торгуются на открытом рынке, а также продавец парфюмерии и косметики Avon International Operations Inc. и оператор заправочных станций и магазинов шаговой доступности SQRL Service Stations LLC.

"Американские компании продолжают сталкиваться с рядом проблем в этом году, включая высокие процентные ставки и геополитическую неопределенность", - говорится в отчете S&P.

В 2023 году в США о несостоятельности объявили 634 компании (в январе-августе их насчитывалось 441). В 2020 году был зафиксирован пик банкротств (638 компаний) после предыдущего максимума 2010 года, когда потерпели крах 827 компаний.