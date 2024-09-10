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Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024г до $82,8/барр.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $84,44/барр. до $82,8/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год понижен с $85,71/барр. до $84,09/барр.

По оценке EIA, в августе котировки Brent находились в относительно узком диапазоне, средняя цена за месяц составила $82/барр.

Несмотря на продолжающееся отвесное падение цен на нефть, наблюдаемое в начале сентября, в Минэнерго США прогнозируют рост котировок к концу года ввиду решения ОПЕК+ отсрочить наращивание добычи. По мнению аналитиков ведомства, это продолжит тренд изъятия мировых запасов нефти с рынка, что относительно быстро вернет цены в диапазон $80-90/барр.

"Мы оцениваем, что мировые запасы нефти сократятся на 0,9 млн б/с в третьем квартале, а к началу 2025 года они будут снижаться более чем на 1 млн б/с. Как итог, мы ожидаем, что цены на Brent вырастут с $74/барр. в начале сентября до среднего значения $82/барр. в декабре и $83/барр. в первом квартале 2025-го", - сообщается в отчете.

В министерстве надеются, что рынок вернется к умеренному росту запасов нефти в течение следующего года. Поскольку прогнозы предложения пока превышают мировой спрос, подчеркивают в EIA, аналитики ведомства ожидают повышения запасов во второй половине 2025 года на 0,5 млн б/с.

США
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