Европейские фондовые рынки закрылись в минусе, DAX потерял 1%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,54%, до 507,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,78%, германский DAX - 0,96%, французский CAC 40 - 0,24%, итальянский FTSE MIB - 1,12%, испанский IBEX 35 - 0,61%.

Как стало известно во вторник из окончательных данных, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении после роста на 2,6% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2% после роста на 0,5% в июле.

Безработица в Великобритании ожидаемо снизилась в июле до 4,1% с июньских 4,2%, а средний размер зарплат, не включая бонусы, вырос на 5,1% после подъема на 5,4% месяцем ранее.

Объем промышленного производства в Испании в июле сократился на 0,4% относительно предыдущего месяца, хотя аналитики ожидали роста на аналогичную величину. В Италии промпроизводство упало на 0,9% вместо ожидавшегося сокращения на 0,1%.

Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Аналитики и участники рынка практически уверены, что по итогам этой встречи ЕЦБ снизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Акции AstraZeneca упали на 2,4% на фоне слабых результатов клинического тестирования препарата от рака легких.

Цена бумаг золотодобывающей компании Centamin Plc подскочила на 22,9% на новости, что AngloGold Ashanti покупает её за 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд).

Капитализация Abrdn PLC снизилась на 0,1%. Британская инвесткомпания, ранее называвшаяся Standard Life Aberdeen, объявила о назначении Джейсона Виндзора главным исполнительным директором. До этого он занимал этот пост на временной основе.

Рыночная стоимость британской компании в сфере управления активами Schroders уменьшилась на 1%. Она сообщила, что финансовый директор Ричард Олдфилд сменит Питера Харрисона в должности CEO 8 ноября.

Котировки акций Volkswagen снизились на 3,4% после новостей о вероятности забастовок в результате сворачивания программы сохранения рабочих мест в Германии и отзыве некоторых электромобилей ID.4 в США из-за риска неожиданного открытия дверей.