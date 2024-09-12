Carlsberg вложит более 100 млн евро в производство безалкогольных напитков в Казахстане

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Carlsberg планирует инвестировать более 100 млн евро в строительство завода по производству безалкогольных напитков в Казахстане, что более чем удвоит общий объем бизнеса, сообщает сайт компании.

"Ожидается, что новые инвестиции обеспечат двузначный доход на инвестированный капитал (ROIC) с первого года и будут увеличивать ROIC группы к третьему году", - говорится в сообщении.

Carlsberg Group и PepsiCo, Inc. сообщили о расширении своего стратегического партнерства, подписав новое соглашение, в соответствии с которым с 1 января 2026 года Carlsberg станет производителем напитков PepsiCo в Казахстане и Киргизии.

"В рамках нового стратегического партнерства PepsiCo и Carlsberg договорились о сотрудничестве в производстве, продаже и дистрибуции безалкогольных напитков в двух странах. Начиная с 1 января 2026 года Carlsberg возьмет на себя франшизу PepsiCo по производству безалкогольных напитков в Казахстане и Кыргызстане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Carlsberg Kazakhstan занимает 1-е место в категории пива с долей рынка в 38% в 2023 году.

Carlsberg и PepsiCo уже имеют действующие соглашения о розливе на пяти других рынках Европы и Азии, а именно в Норвегии, Швеции, Швейцарии, Камбодже и Лаосе. Ранее в этом году Carlsberg объявила о своем намерении приобрести Britvic plc, что после завершения сделки и при условии соблюдения нормативных и юридических требований позволит Carlsberg производить и распространять безалкогольные напитки для PepsiCo в Великобритании и Ирландии.