Уолл-стрит в четверг закрылась в плюсе на статданных, новостях компаний

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы повышения за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

"С учетом того, что Федрезерв может удивить рынок своими "голубиными" мерами и не может удивить "ястребиными", мы полагаем, что данные PPI сохраняют вероятность первого снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов, что ослабит риски для экономики", - отметил Кришна Гуха из Evercore.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 230 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 226 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Котировки акций Moderna Inc. упали на 12,4% после того, как биотехнологическая компания понизила план инвестиций в исследования и разработки (R&D) на 2025-2028 гг. на 20% - до $16 млрд с ожидавшихся ранее $20 млрд.

Бумаги General Mills Inc. подешевели на 0,2%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США объявил о продаже североамериканского бизнеса по производству йогуртов французским компаниям Lactalis и Sodiaal за $2,1 млрд. General Mills планирует направить поступления от продажи активов на выкуп своих акций.

Стоимость Alaska Air Group увеличились на 1,2%. Авиакомпания на фоне высокого спроса в летний сезон улучшила прогноз скорректированной прибыли на третий квартал до $2,15-2,25 на акцию с ранее ожидавшихся $1,4-1,6. Консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, предполагал $1,61 на акцию.

Цена акций Signet Jewelers подскочила более чем на 11%. Компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, получила во втором финквартале (закончился 3 августа) чистый убыток, но скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков, как и прогноз сопоставимых продаж на текущий период.

Бумаги сети супермаркетов Kroger Co. подорожали на 7,2% также благодаря хорошей отчетности за минувший квартал.

Капитализация Delta Air Lines опустилась менее чем на 0,1%, хотя авиакомпания отметила, что ожидает прибыль по итогам текущего года в середине или ближе к верхней границе прогнозного диапазона в $6-7 на акцию, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составляет $6,09 на акцию.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,58% и составил 41096,77 пункта. Лидером роста в индексе стали бумаги Salesforce Inc. , подорожавшие на 1,5%. Тем временем цена бумаг Intel Corp. упала на 1,4%, продемонстрировав самый значительный спад в индикаторе.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,75% - до 5595,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1% и составил 17569,68 пункта.