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Mastercard купит поставщика решений для кибербезопасности Recorded Future

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, покупает поставщика решений в сфере кибербезопасности Recorded Future у инвесткомпании Insight Partners за $2,65 млрд.

Recorded Future в пресс-релизе Mastercard названа крупнейшей мировой компанией в сфере анализа угроз, у нее более 1,9 тысячи клиентов в 75 странах. В частности, Recorded Future работает с правительствами 45 стран.

Компания известна сервисом выявления потенциальных угроз в режиме реального времени, использующим инструменты искусственного интеллекта для анализа данных.

Mastercard намерена интегрировать технологии Recorded Future в собственные системы предотвращения мошенничеств и обеспечения кибербезопасности.

Компания планирует закрыть сделку к первому полугодию 2025 года.

Mastercard отмечает, что риск киберпреступлений постоянно растет. По оценкам компании, лишь в 2024 году они нанесут ущерб мировой экономике в размере $9,2 трлн.

С начала 2024 года капитализация Mastercard выросла на 15,4%.

Mastercard Insight Partners Recorded Future США
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