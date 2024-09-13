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Долгосрочный бюджетный прогноз будет внесен в правительство РФ к 15 ноября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Подготовка долгосрочного бюджетного прогноза в 2024 году, как ожидается, завершится к 15 ноября, документ к этому сроку должен быть внесен в правительство, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство формирует бюджетный прогноз на долгосрочную перспективу. Ранее он вносился на рассмотрение в кабинет министров только после уже утверждения главного финансового документа страны, это было в декабре - начале января. Принято решение о сокращении сроков его разработки: теперь он должен быть представлен до 15 ноября текущего года. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал он.

Мишустин напомнил, что проект федерального бюджета должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.

Комментируя сокращение сроков подготовки долгосрочного бюджетного прогноза, глава правительства отметил: "Это необходимо для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы именно в долгосрочной перспективе, утвердить национальные проекты и государственные программы на период их действия, и уже с нового года начать их реализацию".

Правительство Михаил Мишустин Госдума
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