Alcoa продаст 25% в СП с саудовской Ma'aden за $1,1 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминия Alcoa договорился о продаже большей части своей доли в совместном предприятии с саудовской горнодобывающей компанией Ma'aden.

По условиям соглашения, Alcoa продаст Ma'aden 25,1% совместного предприятия, или 86 млн акций в компании, и получит $1,1 млрд. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2025 года. После этого Alcoa останется владельцем примерно 2% СП.

"Эта сделка позволяет упростить наш портфель активов и дает Alcoa большую финансовую гибкость", - сказал глава компании Уильям Оплингер.

Совместное предприятие Alcoa с Ma'aden было основано в 2009 году. В него входят два подразделения: Ma'aden Bauxite and Alumina Company, занимающееся добычей бокситов и управляющее глиноземным заводом, и Ma'aden Aluminium Company, которой принадлежит завод по производству алюминия и предприятие по выпуску изделий из этого металла. За все время Alcoa инвестировала в СП $545 млн.

С начала 2024 года капитализация Alcoa опустилась на 4,4%, до $8,4 млрд. Индекс S&P 500 за этот период прибавил почти 18%.