Жара вынудила Южную Корею нарастить импорт СПГ в августе на 12%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Жаркое лето опровергает направленные на обеспечение более выгодных цен заниженные прогнозы Международного энергетического агентства как "коллективного покупателя" энергоресурсов. Ключевые импортеры СПГ только наращивают покупки и платят все более высокую цену, а впереди - формирование запасов к зимнему сезону.

Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в августе 2024 года импортировала 3,864 млн тонн СПГ, что на 12% больше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщает таможенная служба страны.

Активность в том числе корейских покупателей привела к росту цен на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в августе 2024 года вырос на 10% - до примерно $480 за тысячу кубометров с $435 в июле.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами.

С начала года импорт составил 30,66 млн тонн, что на 5% больше показателя годом ранее (29,201 млн тонн). Разница составляет более 20 стандартных партий.

Из России в августе пришло две партии СПГ; в прошлом году в августе поставок не было. Летом на объектах нефтегазовой отрасли, в том числе на СПГ-проектах, проводятся плановые профилактические мероприятия, что сказывается на объемах производства и поставках. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

На фоне жаркой погоды и роста спотового спроса на газ в регионе АТР существенно перераспределилось соотношение крупнейших поставщиков СПГ. За август Катар оказался крупнейшим поставщиком (780 тыс. тонн, -4% к августу прошлого года), за ним следуют Австралия (776 тыс. тонн, -25%) и Малайзия (558 тыс. тонн, +56%). США, лидировавшие в прошлом месяце, стали четвертыми (542 тыс. тонн (+74%).

Несмотря на демонстрируемый рост фактического импорта, Международное энергетическое агентство (МЭА) в обновленном (июльском) обзоре продолжало настаивать на прогнозе снижения потребления газа в стране в 2024 году. В новой редакции процент снижения сокращен до 2% с предыдущей оценки в 3%. В МЭА уверены, что спрос на газ снизится из-за роста производства атомной энергии.