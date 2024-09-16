Акционеры "Уральских авиалиний" одобрили назначение главой компании сына ее основателя

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" на внеочередном собрании в пятницу одобрили отставку гендиректора Сергея Скуратова и назначение на эту должность Кирилла Скуратова, говорится в сообщении.

За досрочное прекращение полномочий Сергея Скуратова отдано 148,611 тыс. голосов, против – 10, воздержались – 156. За избрание Кирилла Скуратова гендиректором – 148,67 тыс. голосов, против – всего один, воздержались – 110.

Собрание проходило в заочной форме.

В августе этого года совет директоров "Уральских авиалиний" принял решение об отставке С.Скуратова, он сложил полномочия в связи с выходом на пенсию. Генеральным директором стал ранее занимавший должность первого замгендиректора К.Скуратов. Он является сыном С.Скуратова.

С.Скуратов, отвечая "Интерфаксу" на вопрос, намерен ли он как-либо участвовать в работе авиакомпании в будущем, говорил тогда: "На сегодняшний день я увольняюсь в связи с уходом на пенсию. А как будет дальше – жизнь покажет". Также он отмечал, что "пришло время дать возможность поработать молодой команде".

Скуратов-старший родился 31 марта 1950 года, окончил Бугурусланское летное училище. С 1975 года работал в Свердловском авиаотряде пилотом, с 1987 года был назначен на должность командира Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 году, после разделения Свердловского авиаотряда, возглавил авиакомпанию "Уральские авиалинии".

Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, он является основным акционером авиакомпании. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

К.Скуратов работает в "Уральских авиалиниях" с 1996 года. Прошел путь от инженера до первого заместителя гендиректора.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний, базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк сформирован из самолетов Airbus.