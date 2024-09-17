Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций сохранил коррекционный восходящий импульс вечерней сессии понедельника на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте бумаги "Магнита" (+1,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2751,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 951,27 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 сентября, составляет 91,1423 рубля (+20,78 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,2%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2700-2770 пунктов.

"Несмотря на возвращение позитивных настроений и активизацию покупателей, мы всё же допускаем снижение индекса в район 2700-2720 пунктов. Пока рассматриваем возможный откат в рамках необходимой коррекции после двух дней сильного роста", - считает он.

Накануне лучший результат среди ликвидных бумаг показали акции "Соллерса", прибавившие в цене более 14% и достигшие максимума с 19 августа. Уверенно восстанавливаются бумаги "Магнита", которые за два предыдущих дня выросли на 13%. Продолжился рост акций золотодобытчиков на фоне дорожающего золота, бумаги "Норникеля" подогрел рост мировых цен на палладий, отмечает Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что российский рынок акций пока сохраняет оптимистичный настрой. Тем не менее котировки ОФЗ остаются под давлением на фоне очередных комментариев Банка России.

ЦБ отмечает высокие темпы роста потребительских цен в августе и видит необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Динамика потребительских цен" за август, отмечают эксперты.

Котировки золота консолидируются вблизи исторических максимумов в преддверии ожидаемого начала цикла понижения ставок по федеральным фондам ФРС США. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставок на 0,25 п.п., до 5,25%. Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность, напомнили аналитики компании "Цифра брокер".

В США накануне обновил максимум индекс Dow Jones (+0,6%), подрос S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,5%).

На этой неделе все внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет во вторник-среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку, однако величина снижения остается под вопросом, пишет MarketWatch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается трейдерами в 63%, по данным CME FedWatch.

На этой неделе также будет опубликован ряд важных статданных, в том числе, отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в США.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,04-0,2%).

Торги в материковом Китае и Южной Корее не проводятся из-за государственных праздников.

Трейдеры проигнорировали сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs и Citigroup ухудшили прогноз роста ВВП КНР в 2024 году до 4,7% с соответственно 4,9% и 4,8%, сообщает Trading Economics.

В конце недели состоится заседание Народного банка Китая. Ожидается, что он сохранит процентные ставки на рекордном минимуме для поддержки экономики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут вторые торги подряд на опасениях возможного сокращения поставок, пишет Trading Economics.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $73,14 за баррель (+1,6% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 0,9% до $70,69 за баррель (+2,1% в понедельник).

Цены на нефть продолжают рост, поскольку "тревога по поводу поставок, связанная с рядом более длительных, чем ожидалось, перебоев в добыче" в Мексиканском заливе, помогла компенсировать нарастающие опасения относительно вероятного сокращения спроса в Китае после разочаровывающих данных по экономике страны", сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган "Франсин" привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.