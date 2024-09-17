Многолетний гендиректор Гайского ГОКа досрочно ушел с поста

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Гайский ГОК" на собрании 17 сентября назначил нового генерального директора предприятия, им стал Всеволод Гольцов, говорится в сообщении ГОКа.

Гольцов вступает на должность с 18 сентября. Он избран главой компании на один год, до 17 сентября 2025 года.

Его полный тезка ранее занимал должность начальника Учалинского рудника, сообщала в 2023 году компания "УГМК-Телеком", которая обеспечивала шахтеров рудника беспроводной связью.

Полномочия прошлого гендиректора Гайского ГОКа Геннадия Ставского досрочно прекращены, договор с ним расторгнут, говорится в сообщении ГОКа. Как сказано на сайте Гайского городского округа, он возглавлял предприятие с 2014 года.

Гайский ГОК построен на базе Гайского месторождения, где сосредоточено 76% запасов меди Оренбургской области. Он занимает 2-е место в России по добыче меди.

"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), которой принадлежало 96,5% акций Гайского ГОКа, в июле 2023 года выбыла из состава его акционеров, говорилось в списке аффилированных лиц ГОКа за второе полугодие 2023 года. С конца 2023 года 86,03% предприятия перешло АО "Стандарт" (Екатеринбург, основной вид деятельности - вложения в ценные бумаги), собственники которого не раскрываются. Позже, по данным списка аффилированных лиц на 30 июня 2024 года, екатеринбургская компания довела свою долю в ГОКе до 93,0097%.