Поиск

Нефть Brent подорожала до $73,36 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 по московскому времени составляет $73,36 за баррель, что на $0,61 (0,84%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,83 (1,18%), до $70,92 за баррель.

Поддержку котировкам продолжает оказывать ураган "Франсин". По состоянию на понедельник на американском побережье Мексиканского залива было приостановлено более 12% мощностей по добыче нефти, пишет Trading Economics.

Другой позитивный для цен фактор - существенное сокращение экспорта из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны.

Трейдеры также ждут в среду резкого снижения процентных ставок от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое может простимулировать экономическую активность в стране и тем самым способствовать увеличению спроса на нефть.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко заявил, что США ожидают эскалации конфликта на Украине осенью

Путин потребовал сохранять ответственную бюджетную политику

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Заботкин сообщил, что ЦБ 13 сентября мог повысить ставку и до 20% с жестким сигналом

ЦБ допустил рост чистой прибыли банков РФ в 2024 году до 3,8 трлн рублей

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Цена золота продолжает обновлять рекорды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });