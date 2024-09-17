Нефть Brent подорожала до $73,36 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 по московскому времени составляет $73,36 за баррель, что на $0,61 (0,84%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,83 (1,18%), до $70,92 за баррель.

Поддержку котировкам продолжает оказывать ураган "Франсин". По состоянию на понедельник на американском побережье Мексиканского залива было приостановлено более 12% мощностей по добыче нефти, пишет Trading Economics.

Другой позитивный для цен фактор - существенное сокращение экспорта из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны.

Трейдеры также ждут в среду резкого снижения процентных ставок от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое может простимулировать экономическую активность в стране и тем самым способствовать увеличению спроса на нефть.