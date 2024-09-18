Суд отказал "Открытие холдингу" во взыскании с подконтрольной ему структуры 36 млрд руб. неустойки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 сентября отказал АО "Открытие холдинг" во взыскании с подконтрольной ему Otkritie Investments Cyrpus Limited (Кипр) 36,3 млрд рублей неустойки, следует из картотеки суда.

Такое решение принято при пересмотре иска по новым обстоятельствам.

При первом рассмотрении суд в декабре 2022 года в полном объеме удовлетворил поданный в марте того же года иск холдинга на 36,3 млрд рублей.

В апреле 2024 года от "Открытие холдинга" поступило в суд заявление о пересмотре решения по новым обстоятельствам.

В документах поясняется, что Девятый арбитражный апелляционный суд 5 марта 2024 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 6 декабря 2023 года решил взыскать в пользу АО "Открытие холдинг" с Otkritie Investments Cyrpus Ltd 320,1 млрд рублей.

Суд 6 декабря признал недействительными сделки по 23 договорам займа, заключенным в 2015-2017 годах, и по договору новации от 2018 года.

Кроме того, суд применил последствия недействительности сделок в виде восстановления требования Otkritie Investments Cyprus Ltd к АО "Открытие холдинг" в размере 37,6 млрд рублей, уплаченных АО "Открытие холдинг" на основании оспариваемых сделок.

Решение вступило в законную силу.

Это послужило основанием для обращения холдинга в суд с заявлением о пересмотре дела. Суд заявление в июле 2024 года удовлетворил, отменил решение о взыскании 36,3 млрд рублей и назначил на 17 сентября пересмотр дела.

Ранее сообщалось, что кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по состоянию на 19 июля 2022 года (дата признания холдинга банкротом) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

Самые крупные требования подали банк "Траст" – на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" – на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" – на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" – на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

Otkritie Investments Cyprus Limited была зарегистрирована в феврале 2012 года, активную деятельность начала осуществлять в 2014 году, отмечало в 2016 году Национальное рейтинговое агентство. Otkritie Investments принадлежала "Открытие холдингу" через компанию Elinova Holdings Ltd и входила в его инвестиционно-банковское направление.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в РФ, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.