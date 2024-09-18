Число новостроек в США в августе выросло до максимума за четыре месяца

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,356 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Это самый высокий уровень за последние четыре месяца. При этом темпы подъема были максимальными за полгода.

Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,237 млн домов (падение на 6,9%), а не 1,238 млн (снижение на 6,8%), как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали в августе повышение показателя с объявленного ранее июльского уровня на 5,8% - до 1,31 млн, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце подскочило на 15,8% и составило 992 тыс. При этом количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, снизилось на 6,7% - до 333 тыс.

Число разрешений на строительство новых домов в августе увеличилось на 4,9% - до 1,475 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали 1,41 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью повысилось на 2,8% - до 967 тыс., многоквартирных домов - на 8,4%, достигнув 451 тыс.

Число новостроек в США в прошлом месяце было на 3,9% выше, чем в августе 2023 года.