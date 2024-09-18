Рынок акций РФ в среду просел к 2750 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent опустилась к $73 за баррель) в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов после 3-дневного роста, лидировали в снижении акции "Группы Позитив" (-3,8%) и МосБиржи (-3,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2751,73 пункта (-0,8%), индекс РТС - 945,61 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составил 91,6712 руб. (+24,2 копейки).

Подешевели также "префы" "Транснефти" (-2,9%), акции "МТС" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,6%), "НЛМК" (-2,5%), "РусГидро" (-2,2%), АФК "Система" (-2,1%), "ММК" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,6% "префы"), ВТБ (-0,3%).

ПАО "Татнефть" в первом полугодии 2024 года добыло 13,66 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете эмитента. Добыча газа группой в январе-июне сократилась на 8,1%, до 430 млн кубометров.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%), "Интер РАО" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги ОК "Русал" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду умеренно снизился - коррекция рынка после трех сессий убедительного роста в целом была закономерна.

На мировых биржах динамика торгов была сдержанной. Потребительские цены в еврозоне в августе, согласно финальной оценке, выросли на 2,2% г/г, что совпало с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков. В четверг рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС. И хотя снижение процентных ставок во многом уже заложено в цены, общий риск-аппетит может улучшиться. Из важной статистики в четверг интерес представят данные из США: недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажи на вторичном рынке жилья за август. Акционеры "Татнефти" на собрании в четверг обсудят вопрос утверждения дивидендов. Также четверг - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Яндекса" и "ФосАгро" за I полугодие 2024 года, напомнил аналитик.

"Сняв локальную перегретость, индекс МосБиржи может набрать силы для нового восходящего импульса с целью прорыва отметки 2800 пунктов. Прогноз на 19 сентября - 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечают аналитики УК "Первая", индекс МосБиржи локально пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев. Лучше рынка выглядели акции банка "Санкт-Петербург" (+2%) на ожиданиях утверждения дивидендов на ВОСА за I полугодие, а также "префы" "Сургутнефтегаза", отыгрывающие очередное ослабление рубля.

Глобально рынок акций РФ остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки. В минувшую пятницу регулятор повысил ставку до 19% годовых и отметил способность инфляции превысить годовой прогноз в 6,5-7%, отсутствие связи замедления экономики с охлаждением внутреннего спроса, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. Риторика регулятора остается жесткой, ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. На текущей неделе заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в очередной раз подтвердил готовность регулятора поддерживать жесткие ДКУ столько, сколько потребуется для стабилизации инфляции около 4%.

На нефтяном рынке ценам частично удалось справиться с негативом после вышедшей в США макростатистики, где отмечался рост базовой инфляции до 3,2% г/г, что уменьшало вероятность снижения ставки ФРС сразу на 0,5 п.п. Глобальное влияние на сырье оказывают вышедшие слабые данные по обрабатывающей промышленности, согласно которым две ведущие мировые экономики США и Китай продолжают замедляться, а также ожидания восстановления добычи в Ливии. На потенциально слабый спрос на нефть ориентируются и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura, отмечают эксперты УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от района сопротивлений $74,6 и $71,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после отчета API о значительном скачке запасов нефти в США на прошлой неделе.

На западных фондовых площадках в среду преобладает осторожность. Реакция рынков на итоги заседания ФРС из-за рисков фиксации прибыли может оказаться и негативной, хотя снижение процентной ставки как на 25 б.п., так и на 50 б.п. среднесрочно позитивно для акций. Индекс МосБиржи проявил неуверенность у важного краткосрочного сопротивления 2800 пунктов, взяв паузу перед следующим шагом по возможной переоценке среднесрочных позиций или же возвращению к годовым минимумам, констатирует Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, согласно CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 50 б.п. в 61%. Однако многие аналитики полагают, что фундаментальных предпосылок для столь агрессивного смягчения денежно-кредитной политики нет: экономика США остается устойчивой, а темпы замедления инфляции все еще довольно низкие. Учитывая осторожность, характерную для нынешнего руководства ФРС, вполне возможно, что регулятор снизит ставку лишь на 25 б.п., полагает Смирнов.

Индекс МосБиржи в среду умеренно скорректировался после трехдневного роста, причем сохранив поддержку 2750 пунктов - это повышает вероятность возобновления роста до 2820 пунктов в ближайшие дни, полагает представитель "Финама".

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%), просели Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE потеряли 0,1-0,5%) и США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,1-0,4%).

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Осеннего равноденствия.

Объем экспорта Японии в августе 2024 года увеличился на 5,6% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам девятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics. В июле экспорт подскочил на 10,2%. Японский импорт в прошлом месяце повысился на 2,3%. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 13,4% после подъема на 16,6% в июле.

Потребительские цены в еврозоне в августе 2024 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. Инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,356 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Это самый высокий уровень за последние четыре месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали в августе повышение показателя с объявленного ранее июльского уровня на 5,8% - до 1,31 млн, по данным Trading Economics.

Федрезерв во вторник начал очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в среду цена Brent падала ниже $72,5 за баррель на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США, однако к вечеру котировки отскочили выше $73 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $73,09 за баррель (-0,8% и +1,3% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $70,59 за баррель (-0,8% и +1,6% во вторник).

Как сообщил накануне API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 125 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 100 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 0,61-1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 0,4-1 млн баррелей.

Тем временем рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены местного шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тыс. получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Ижсталь" (-4,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,5%), МКПАО "Лента" (-3,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (-3,5%), расписки ЦИАН (-3,3%), бумаги "Мостотреста" (-3%), "Нижнекамскнефтехим" (-2,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,7%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+6,7%), ПАО "Яковлев" (+6,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+5,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,3%), ПАО "Якутскэнерго" (+4,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+3,5%), "АГ Кристалл" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,31 млрд рублей (из них 10,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,49 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 5,16 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").