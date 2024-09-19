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Дефицит счета текущих операций США во II кв. достиг максимума с начала 2022 г.

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале 2024 года увеличилось на 10,7% и составило $266,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Это максимальный показатель с первого квартала 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $241 млрд, а не $237,6 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста на 9,4% с объявленного прежде уровня - до $260 млрд, согласно данным Trading Economics.

Дефицит в апреле-июне составлял 3,7% ВВП США по сравнению с 3,4% ВВП в предыдущие три месяца. Для сравнения, пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Увеличение отрицательного сальдо счета текущих операций обусловлено, главным образом, ростом дефицита в торговле товарами, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, в минувшем квартале увеличился на $4,9 млрд и достиг $1,2 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, взлетели на $30,7 млрд - до $1,47 трлн.

В том числе экспорт товаров уменьшился на $0,1 млрд - до $516,7 млрд, в то время как импорт вырос на $20,1 млрд, составив $813,9 млрд. Экспорт услуг увеличился на $3,1 млрд, достигнув $271,7 млрд, импорт - на $2,9 млрд, до $197,7 млрд.

США
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