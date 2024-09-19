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Axel Springer отделит медиа-активы от бизнеса в сфере онлайн-объявлений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германский медиаконцерн Axel Springer намерен разделить медиа-активы и бизнес, в который входят онлайн-сервисы объявлений. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Медиа-активы, в том числе издания Bild, Business Insider, Politico, Welt, idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn Media и eMarketer, останутся в Axel Springer.

Вдова основателя концерна Акселя Шпрингера Фрида Шпрингер и генеральный директор Маттиас Дёпфнер будут в совокупности владеть около 98% новой компании. Оставшаяся доля будет принадлежать одному из внуков основателя - Акселю Свену Шпрингеру.

Таким образом Axel Springer вновь будет полностью принадлежать частным лицам впервые с момента ее IPO в 1985 году, отмечается в пресс-релизе.

Фонд прямых инвестиций KKR, являющийся крупнейшим акционером Axel Springer, возьмет под контроль остальные активы, в том числе портал объявлений о недвижимости Aviv Group, рекрутинговый портал The Stepstone Group, а также трейдинговую платформу finanzen.net. Axel Springer останется миноритарным акционером этого бизнеса.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на информированные источники, активы Axel Springer в рамках этой сделки оценены в 13,5 млрд евро, в том числе медиа-активы - в 3 млрд евро.

Концерн рассчитывает завершить разделение операций во втором квартале 2025 года.

KKR стал крупнейшим акционером Axel Springer в 2019 году, купив 43,54% медиаконцерна за 2,9 млрд евро.

Axel Springer Bild Politico Welt KKR Маттиас Депфнер Business Insider
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