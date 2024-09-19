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Крупные акционеры "ЕвроТранса" объявили обещанную оферту на 2027 год по 350 рублей за акцию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крупные акционеры ПАО "ЕвроТранс" - Николай Дорошенко, Олег и Сергей Алексеенковы - объявили ранее обещанную оферту на выкуп 20 млн акций компании через три года - в августе 2027 года.

Согласно тексту оферты, период ее акцепта определен с 25 по 27 августа 2027 года.

Цена выкупа акций - 350 рублей за штуку (текущие котировки находятся в районе 130 рублей).

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая. Мажоритарными акционерами компании являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%).

В свободном обращении находятся 53 148 665 акций.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

ЕвроТранс Московская область Москва Николай Дорошенко Сергей Алексеенков Олег Алексеенков
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