Фондовые индексы Европы существенно выросли, испанский IBEX 35 достиг максимума за 9 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы отреагировали существенным подъемом на новость о снижении ключевой процентной ставки в США сразу на 50 базисных пунктов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов в четверг повысился на 1,4% и достиг 521,67 пункта.

Испанский IBEX 35 прибавил 0,8% и завершил сессию на самой высокой отметке более чем за 9 лет, сообщает Trading Economics. В том числе подорожали акции банков, включая BBVA (+3,4%), Sabadell (+2,5%) и Santander (+2%), а также ритейлера одежды Inditex (+2,2%).

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,9%, германский DAX - на 1,6%, французский CAC 40 - на 2,3%, итальянский FTSE MIB - на 1,2%.

Федеральная резервная система США в среду уменьшила ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор может замедлить смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил он.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%. Это означает сокращение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний. За 2025 год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 б.п.

Между тем Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

В августе Банк Англии уменьшил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет.

За сохранение ставки в четверг проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике и лишь один выступил за её снижение на 25 б.п. При этом они единогласно поддержали решение сократить объем гособлигаций на балансе ЦБ на 100 млрд фунтов стерлингов в следующие 12 месяцев - до 558 млрд фунтов ($741 млрд).

В число лидеров подъема вошли представители полупроводниковой отрасли: акции ASML подорожали на 4,6%, STMicroelectronics - на 3,5%, Infineon Technologies - на 2,2%, ASM International - на 5,6%.

Цена бумаг Ocado Group повысилась на 2,8%. Британский интернет-ритейлер в период за 13 недель, которые завершились 1 сентября, увеличил выручку до 658 млн фунтов по сравнению с 569,6 млн фунтов за сопоставимый период годом ранее, а также улучшил годовой прогноз для подразделения Ocado Retail (совместное предприятие с Marks & Spencer).

Котировки акций Next Plc выросли на 0,5%. Британская сеть магазинов одежды повысила прогноз годовой прибыли почти до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,32 млрд).

Также существенный подъем показали бумаги производителей алкогольных напитков Davide Campari и Remy Cointreau - на 9,5% и 3,4% соответственно.

В Британии подорожали акции горнодобывающих компаний Fresnillo и Antofagasta - на 4,5%, Anglo American - на 3,7%.

Бумаги ведущих нефтегазовых компаний Европы также ушли вверх: BP Plc - на 1,7%, Shell - на 1,6% и TotalEnergies - на 2,3%.

Тем временем самое резкое снижение цены среди компонентов Stoxx 600 в четверг показали бумаги польского онлайн-ритейлера Allegro - на 8,4%. Компания предупредила о замедлении роста прибыли в третьем квартале.