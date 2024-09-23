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The WSJ узнал, что Samsung и TSMC могут построить заводы для выпуска чипов в ОАЭ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ведущие мировые чипмейкеры Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. рассматривают возможность строительства крупных заводов в ОАЭ для того, чтобы удовлетворить будущий спрос на чипы искусственного интеллекта, сообщает Wall Street Journal.

По данным газеты, представители этих компаний недавно посетили ОАЭ, чтобы обсудить строительство современных производственных мощностей в ближайшие годы.

Планы по этим проектам находятся на ранних стадиях, сталкиваясь со значительными препятствиями, и могут не быть реализованы, отмечается в статье. Общая стоимость заводов может превысить $100 млрд. Проекты будут финансироваться ОАЭ и его суверенным инвестиционным фондом Mubadala.

"Мы всегда открыты для конструктивного обсуждения путей содействия развитию полупроводниковой промышленности, но мы по-прежнему сосредоточены на наших текущих проектах по глобальному расширению и в настоящее время не имеем новых инвестиционных планов", о которых можно было бы рассказать, заявил газете представитель TSMC.

В Samsung не ответили на просьбу WSJ прокомментировать ситуацию.

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