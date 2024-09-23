Рынок ПО для автомобилей в Китае оценен в 30% рынка всех программных продуктов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Объем китайского рынка программного обеспечения для автомобилей превысил 65 млрд юаней ($9,2 млрд), что составляет 30% совокупной стоимости рынка программных продуктов страны, сказано в отчете Китайского автомобильного инженерного исследовательского института и Китайской службы экономической информации (CEIS) при "Синьхуа".

"Первая часть развития автомобильной промышленности - это переход на электромобили. Настало время перейти ко второй - интеллектуальным технологиям", - заявил заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) Сюй Хайдун. Он добавил, что автомобильное ПО может осуществлять точное управление всем транспортным средством, включая его оборудование, движение и возможности связи.

В отчете также отмечаются успехи в сфере отечественного производства чипов для автомобилей таких компаний, как Huawei.

Автомобильная промышленность является одной из основных отраслей экономики Китая, а валовая стоимость всей производственной цепочки китайского автопрома обеспечивает 10% ВВП страны, говорится в сообщении.