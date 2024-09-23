Банки США получили $1 трлн избыточного процентного дохода за 2,5 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские банки получили выгоду порядка $1,1 трлн за 2,5 года, когда Федеральная резервная система удерживала процентные ставки на высоком уровне, сообщает Financial Times со ссылкой на расчеты, основанные на базе данных Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В этот период банки получали более высокий доход от размещаемых в Федрезерве денежных средств, при этом сохраняя ставки по депозитам для многих вкладчиков на достаточно низком уровне.

В конце второго квартала средний банк выплачивал своим вкладчикам проценты по ставке всего 2,2% годовых. Это выше, чем 0,2%, которые они платили два года назад, но намного ниже ставки "овернайт" ФРС в 5,5%, которую могут получить сами банки.

Средние выплаты по вкладам у JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. составляли 1,5% и 1,7% соответственно.

Такие результаты резко контрастируют с Европой, где власти ряда стран ввели налоги на непредвиденные доходы для банков, которые выиграли от более высоких процентных ставок, отмечает FT.