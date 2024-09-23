Китай в августе сократил импорт пластмасс из РФ на 23% к июлю, каучуков – на 2%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе в денежном выражении сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 22,6% относительно июля до $27,06 млн. Об этом сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР.

Относительно августа прошлого года импорт сократился на 26%.

Полиэтилена из РФ импортировано на $16,8 млн (+4,6% к июлю-2024, но снижение на 26% к августу-2023), полипропилена - на $2,81 млн (снижение втрое к июлю и к августу-2023), полистирола - на $151,2 тыс. (снижение на 34% к июлю, на 15% к августу-2023), поливинилхлорида - на $1,33 млн (снижение в 1,9 раза к июлю и в 1,6 раза к августу-2023).

Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в августе сократился на 2% к июлю, но вырос в 2,1 раза к августу 2023 года, до $63,71 млн. Большая часть импорта из РФ приходится на синтетические каучуки - $63,63 млн.

Экспорт пластмасс в РФ просел на 3,6% к июлю и на 5,4% к августу прошлого года, до $343,4 млн.

Денежные поступления от реализации полиэтилена составили $14,21 млн (+25% к июлю, +33% к августу-2023), полипропилена - $6,7 млн (+5% к июлю, +6% к августу-2023), полистирола - $10,18 млн (+44% к июлю, +38% к августу-2023), ПВХ - $12,02 млн (+2,7% к июлю, -22% к августу-2023).

Экспорт каучуков снизился на 0,4% к июлю и на 13,7% к августу 2023 года, до $194,2 млн. Из них большая часть - $123,73 млн - пришлась на поставки шин.

В целом за восемь месяцев 2024 года Китай сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 2,9% в денежном выражении, до $316,7 млн, экспорт - на 8,8%, до $2,723 млрд. Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в январе-августе вырос на 21,9%, до $587,7 млн, а экспорт снизился на 14,1% до $1,291 млрд.