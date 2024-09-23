Поиск

Китай в августе сократил импорт пластмасс из РФ на 23% к июлю, каучуков – на 2%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе в денежном выражении сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 22,6% относительно июля до $27,06 млн. Об этом сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР.

Относительно августа прошлого года импорт сократился на 26%.

Полиэтилена из РФ импортировано на $16,8 млн (+4,6% к июлю-2024, но снижение на 26% к августу-2023), полипропилена - на $2,81 млн (снижение втрое к июлю и к августу-2023), полистирола - на $151,2 тыс. (снижение на 34% к июлю, на 15% к августу-2023), поливинилхлорида - на $1,33 млн (снижение в 1,9 раза к июлю и в 1,6 раза к августу-2023).

Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в августе сократился на 2% к июлю, но вырос в 2,1 раза к августу 2023 года, до $63,71 млн. Большая часть импорта из РФ приходится на синтетические каучуки - $63,63 млн.

Экспорт пластмасс в РФ просел на 3,6% к июлю и на 5,4% к августу прошлого года, до $343,4 млн.

Денежные поступления от реализации полиэтилена составили $14,21 млн (+25% к июлю, +33% к августу-2023), полипропилена - $6,7 млн (+5% к июлю, +6% к августу-2023), полистирола - $10,18 млн (+44% к июлю, +38% к августу-2023), ПВХ - $12,02 млн (+2,7% к июлю, -22% к августу-2023).

Экспорт каучуков снизился на 0,4% к июлю и на 13,7% к августу 2023 года, до $194,2 млн. Из них большая часть - $123,73 млн - пришлась на поставки шин.

В целом за восемь месяцев 2024 года Китай сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 2,9% в денежном выражении, до $316,7 млн, экспорт - на 8,8%, до $2,723 млрд. Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в январе-августе вырос на 21,9%, до $587,7 млн, а экспорт снизился на 14,1% до $1,291 млрд.

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

Индекс МосБиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые за месяц

Индекс МосБиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые за месяц

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });