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Производитель аккумуляторов Northvolt сократит четверть штата в Швеции

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt планирует сократить 1,6 тысячи рабочих мест в Швеции, или около четверти штата, в рамках масштабной программы по сокращению затрат, сообщает CNBC.

В том числе работы лишатся около 1 тысячи сотрудников завода Northvolt Ett в городе Шеллефтео, говорится в пресс-релизе компании. На этом заводе работает свыше 6 тысяч человек. Окончательный размер сокращений будет определен после переговоров с профсоюзом.

Northvolt заморозила планы по расширению производственных мощностей Northvolt Ett. Ранее ожидалось, что завод будет выпускать дополнительно аккумуляторы совокупной энергоемкостью в 30 ГВт.ч в год.

Northvolt - одна из крупнейших высокотехнологичных компаний Европы, не торгующихся на рынке. Она поставляет аккумуляторы для таких автопроизводителей, как Volkswagen и Volvo.

Volkswagen Volvo Швеция Northvolt Шеллефтео
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