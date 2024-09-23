ГТЛК поставит Росморпорту два парома для линии Усть-Луга - Балтийск

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выполнит поставку двух железнодорожных паромов, которые планируется использовать на линии Усть-Луга – Балтийск, соединяющей Ленинградскую и Калининградскую области, сообщила компания в своем телеграм-канале.

"ГТЛК подписала договор финансовой аренды (лизинга) с ФГУП "Росморпорт" на поставку двух железнодорожных паромов для работы на линии Усть-Луга – Балтийск (...). Договор заключен в целях исполнения поручения президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Суда будут построены по российскому проекту. Стоимость строительства двух паромов составит 30 млрд рублей. Оба парома должны быть сданы в 2028 году.

Новые паромы позволят расширить провозные мощности на стратегически важном маршруте, повысить объем пассажирских и грузовых перевозок, а также обеспечить транспортную безопасность Калининградской области.

Ранее сообщалось, что строительство судов будет финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), что позволит обеспечить льготную лизинговую ставку.

Калининградская область отделена от остальной территории России "недружественными" странами и не имеет прямого сухопутного сообщения с другими регионами России. На фоне ограничений на сухопутный транзит грузов со стороны Литвы ключевое значение приобретают перевозки грузов морем, в первую очередь, по паромной линии Усть-Луга - Балтийск.

В настоящее время на линии между Калининградской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом грузоперевозки в общей сложности выполняют 27 судов. Из них 4 железнодорожных парома (двум из них по 30 с лишним лет) и один автомобильный, а также танкер и различные сухогрузы. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость грузовых морских линий повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.