ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.

Такие операции регулятор приостанавливает с 1 октября 2024 года до апреля 2025 года. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года.

Решение принято для поддержания финансовой стабильности, отмечает регулятор.