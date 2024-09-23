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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.

Такие операции регулятор приостанавливает с 1 октября 2024 года до апреля 2025 года. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года.

Решение принято для поддержания финансовой стабильности, отмечает регулятор.

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