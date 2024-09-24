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Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.

Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

"В конечном итоге эти меры позитивно скажутся на спросе на нефть, - отмечает аналитик Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. - Снижение ставок окажет благоприятное влияние на экономику".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $74,61 за баррель, что на $0,71 (0,96%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,59 (0,8%), до $73,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,81 (1,15%), до $71,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,63 (0,9%), до $70,37 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Израиль втягивает регион в войну с "необратимыми" последствиями.

нефть
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